شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق الهدف الأول – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي لينجح بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.3300، حيث ارتكز بشكل جيد على دعم القناة الصاعدة، والطريق مفتوح أمام مواصلة الارتفاع لتحقيق هدفنا التالي عند 1.3382.

المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم ما لم يتم كسر مستوى 1.3260 والثبات دونه، حيث إن كسر هذا المستوى قد يضغط على السعر لاختبار مناطق 1.3128 مجدداً قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3260 والمقاومة 1.3382

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد