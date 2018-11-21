شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1443، مؤكداً الارتداد نحو الأسفل، حيث وجد السعر صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة قوية أمام محاولات السعر الإيجابية الأخيرة، بينما يقدّم مؤشر ستوكاستيك إشارة تقاطع سلبي الآن.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بثبات السعر دون مستوى 1.1443، مع الإشارة إلى أن أهدافنا الرئيسية تبدأ عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181 بعد كسر المستوى السابق.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1270 والمقاومة 1.1443

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط