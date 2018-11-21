الان تتابع الخارجية اللبنانية: سنقف بجانب كارلوس غصن في مزاعم بارتكاب مخالفات مالية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

صرحت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم، أنها تدعم كارلوس غصن، رئيس مجلس إدارة نيسان ورينو السابق، بعد توقيفه في اليابان بتهم ارتكاب مخالفات مالية.

وقال جبران باسيل، وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، في بيان صدر عن الوزارة، إنه طلب من سفير لبنان في طوكيو مقابلة غصن ومتابعة القضية.

وتسعى لبنان، وفق ما ذكر بيان وزارة الخارجية، إلى التأكد من حصول غصن على محاكمة عادلة، كونه مواطنا لبنانيا، ومن واجب الحكومة أن تدعمه.