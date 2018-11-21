شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: الصندوق السيادى سيعمل خلال شهر بعد حسم موقف 10 مرشحين لمنصب رئيسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر 10 مرشحين لمنصب الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى حسم رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعدما كشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن تقدم 10 لهذا المنصب.

وبحسب مصدر بوزارة التخطيط، ترفق لجنة وزارية توصيات لرئيس الحكومة المهندس مصطفى مدبولى حول الأسماء المتقدمة للمنصب والميزات التى يتمتع بها كل منهم.

وبدورها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فى تصريحات سابقة، تتقدم لرئيس الحكومة بالنظام الأساسى للصندوق السيادى الخميس القادم، بعدما انتهت اللجنة المكلفة به من صياغته النهائية.

وبحسب مصدر بالوزارة فإن عمل الصندوق يدخل حيز التنفيذ بعد إصدار النظام الأساسى من مجلس الوزراء وحسم مدير الصندوق وتقيم الأصول غير المستغلة التى تنتضم للصندوق خلال الفترة الأولى، مرجحًا أن يعمل الصندوق فعليًا خلال شهر، أو مطلع العام الجديد.