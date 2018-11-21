الان تتابع النفط يرتفع دولارا للبرميل بعد انخفاضه 6% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سنغافورة- الخليج 365:

ارتفع النفط نحو دولار للبرميل اليوم؛ ليعوض بعضا من الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة والبالغة ستة بالمئة، مدعوما بتقرير عن انخفاض غير متوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة وواردات قياسية للهند من الخام.

وبحلول الساعة 0516 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7 %مقارنة مع الإغلاق السابق.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.03 دولار أو 1.9 % إلى 54.46 دولار للبرميل.