الان تتابع انخفاض حاد في مخزونات النفط الأمريكية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نيويورك- الخليج 365:

توقع معهد البترول الأمريكي هبوط مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما توقع زيادة مخزونات البنزين وتقلصت مخزونات نواتج التقطير.

هذا وهبطت مخزونات الخام بمقدار 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 نوفمبر تشرين الثاني إلى 439.2 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بزيادة قدرها 2.9 مليون برميل.

وقال المعهد إن مخزونات الخام في مركز التسليم بكاشينج في أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 398 ألف برميل.

وأشارت بيانات المعهد إلى أن معدل استهلاك المصافي ارتفع بمقدار 398 ألف برميل يوميا.

وارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 706 آلاف برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع للرأي أجرته رويترز بانخفاض قدرع 198 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل يوميا إلى 7.3 مليون برميل يوميا.