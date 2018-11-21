شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يفقد العزم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر اللايتكوين حول دعم القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بينما يفقد مؤشر ستوكاستيك عزمه الإيجابي ليصل إلى مستويات التشبع في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والذي يتواجد هدفه التالي عند 25.00.
وبالتالي، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 40.80 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 36.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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