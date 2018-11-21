شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل يضغط على الدعم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر الريبل بمحاولات كسر الدعم المحوري 0.42، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي مستمر أمام السعر، بانتظار فتح الطريق أمام التوجه نحو 0.24 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.52 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.30 والمقاومة 0.52

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط