شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم مستقر دون الدعم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الإيثريوم دون دعم القناة الهابطة، ويقع السعر تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة، بانتظار استهداف مستوى 100.00 الذي يمثل محطتنا الرئيسية التالية.
يجب الانتباه إلى أن اختراق 140.50 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 167.35 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 100.00 والمقاومة 150.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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