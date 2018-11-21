شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يواصل الانهيار – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات سلبية قوية يوم أمس ليصل إلى هدفنا الجديد عند حاجز 4000.00 دولار، وارتد صعوداً من هناك بعد ملامسة دعم القناة الهابطة الحادة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم بشكل ملحوظ، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة.
من هنا، فإننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 4675.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 4000.00 سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 3550.00 كمحطة رئيسية تالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4675.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يواصل الانهيار – تحليل - 21-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .