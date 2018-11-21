شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين يواصل الانهيار – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر البتكوين تداولات سلبية قوية يوم أمس ليصل إلى هدفنا الجديد عند حاجز 4000.00 دولار، وارتد صعوداً من هناك بعد ملامسة دعم القناة الهابطة الحادة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم بشكل ملحوظ، ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة.

من هنا، فإننا نتوقع استمرار سيطرة الاتجاه الهابط على التداولات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 4675.00 والثبات فوقه، مع الإشارة إلى أن كسر 4000.00 سيدفع السعر للتوجه نحو مناطق 3550.00 كمحطة رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3800.00 والمقاومة 4675.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط