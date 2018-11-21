شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يفقد العزم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر حول 0.9950، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد العزم الإيجابي ويدخل مستويات التشبع في الشراء، مما يشكّل عامل سلبي نتوقع أن يدفع السعر لاستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط، والذي تبدأ أهدافه بكسر مستوى 0.9900 لتأكيد التوجه نحو 0.9834 كمحطة تالية.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.9990 والثبات بإغلاق يومي فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9850 والمقاومة 0.9990

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط