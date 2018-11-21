شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، ليكمل تشكيل نموذج علم هابط يدعم فرص العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي توقف لإجراء بعض التصحيح الصاعد مؤخراً.

لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7277 والثبات فوقه من جديد، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.7080.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط