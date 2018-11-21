- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي كسراً قوياً لدعم القناة اللحظية الصاعدة واستقر دونه، ليكمل تشكيل نموذج علم هابط يدعم فرص العودة لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي توقف لإجراء بعض التصحيح الصاعد مؤخراً.
لذلك، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 0.7277 والثبات فوقه من جديد، مع الإشارة إلى أن هدفنا الرئيسي الأول يتواجد عند 0.7080.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7150 والمقاومة 0.7277
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يكسر الدعم – تحليل - 21-11-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .