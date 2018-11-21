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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 63.95 وحقق كسراً قوياً لهذا المستوى ليستقر دونه، مما يشير إلى أن المجال مفتوح لمواصلة الاتجاه الهابط على المدى القصير، ليستعد لتحقيق مزيد من الانخفاض الذي يستهدف اختبار حاجز 60.00 دولار كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 63.95 والثبات فوقه، حيث إن اختراق هذا المستوى سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق تصل إلى 67.50 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 65.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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