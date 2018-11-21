شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينهار مجدداً – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر النفط خسائر قوية جديدة ليؤكد تجاوز هدفنا الأول 54.75، حيث يستقر السعر دونه، فاتحاً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 51.46، والذي يمثل مستوى تصحيح فيبوناتشي 50% للارتفاع الذي تم قياسه من 26.04 إلى 76.88.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.75 قد يدفع السعر لاختبار مستوى 57.46 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط