شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة يختبر الدعم – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة اختباراً لمستوى الدعم 14.25 ولا يزال فوقه، بينما يستعد مؤشر ستوكاستيك لتقديم إشارة تقاطع إيجابي الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه اللحظي الصاعد، والذي يستهدف اختبار مستوى 14.73 قبل العودة للانخفاض من جديد.

نذكر بأن كسر 14.25 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد دون الحاجة للارتفاع المقترح.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.55

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بشكل مؤقت