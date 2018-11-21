شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب في مسار ضيق – تحليل - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من التداولات ضيقة النطاق التي تستقر فوق المتوسط المتحرك 50، بينما يصل مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع الآن ليقدّم حافز إيجابي ننتظر أن يساهم بدفع السعر للارتفاع.

وبالتالي، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1208.40 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 1238.30.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1210.00 والمقاومة 1240.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد