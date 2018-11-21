شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي لليورو أمام الدولار الأمريكي والأنظار على رد لجنة المفوضية الأوروبية على مقترح الموازنة الإيطالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل اقتصاديات منطقة اليورو وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1373 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1370 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1375، بينما حقق الأدنى له عند 1.1365.

هذا ويتطلع المستثمرين إلى رد لجنة المفوضية الأوروبية على مقترح الموازنة الإيطالية المعدل لعام 2019 والذي تستهدف من خلاله الحكومة الإيطالية عجز 2.4% ضاربة بعرض الحائط قواعد الاتحاد الأوروبي التي تقتدي بأن لا يتجاوز العجز المستهدف في الموازنة العام لدول الاتحاد حاجز الاثنان بالمائة، ويذكر أن نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفكيس صرح يوم الجمعة الماضي أن إيطاليا تتحدي علانية قواعد الاتحاد حيال الموازنة.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.2% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,652 ألف طلب مقابل 1,676 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 98.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري عند 98.3 ومقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.9% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون واحدة في أيلول/سبتمبر، وأظهر المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%.