شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار خام نيمكس وبرنت بأكثر من الواحد بالمائة ضمن عمليات تصحيحية مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 27 من تشرين الأول/أكتوبر من عام 2017 وارتداد خام برنت للجلسة الثانية من الأدنى له منذ السابع من كانون الأول/ديسمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي قد يعكس تقلص الفائض إلى 2.5 مليون برميل مقابل 10.3 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة والتي أوضحت أكبر فائض منذ مطلع شباط/فبراير من عام 2017، كما تترقب الأسواق للاجتماع الشهري لمنظمة أوبك غداً الخميس.

وفي تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام "نيمكس" تسليم 15 كانون الثاني/يناير المقبل 1.48% لتتداول حالياً عند مستويات 54.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.43$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسلم 15 كانون الثاني/يناير القادم 1.52% لتتداول عند 63.48$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 62.53$ للبرميل، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.82 موضحة استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع العام الماضي 2017 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.2% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,652 ألف طلب مقابل 1,676 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 98.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري عند 98.3 ومقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.9% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون واحدة في أيلول/سبتمبر، وأظهر المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا يوم أمس الثلاثاء أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بياناً أعرب من خلاله أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً. وذلك عقب تنامي الانتقادات للسعودية في أعقاب مقتل الصحفي والمقيم بالولايات المتحدة جمال خاشقجي الشهر الماضي من قبل عملاء سعوديين.

ويذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أقر بأن القتل "خطأ فادح" وسط نفيه لكون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أمر بقتل خاشقجي، وشهدت العقود الآجلة لأسعار النفط يوم أمس الثلاثاء تراجعات بقرابة السبعة بالمائة موضحة أسوء أداء يومي لها في أكثر من ثلاثة أعوام قد أن تشهد مع مطلع تداولات اليوم عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تشهدها خلال الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس بعض التقرير التي تطرقت لكون كوريا الجنوبية تعتزم استئناف وارداتها من النفط الإيراني مع مطلع العام المقبل، وذلك في أعقاب حصولها هي وسبعة دول أخرى مستوردة للنفط الإيراني على استثناء من عودة تطبيق العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران في وقت سابق من الشهر الجاري، ويذكر أن من بين تلك الدول الصين أكبر مستورد للطاقة عالمياً والهند، اليابان، تركيا، إيطاليا، اليونان وتايوان.

بخلاف ذلك، فقد أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في مطلع هذا الأسبوع عن أهمية اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة قرار متوازناً حيال مستويات الإنتاج، موضحاً أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد حيال مستويات الإنتاج في العام المقبل أي بعد انتهاء اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.8 مليون برميل يومياً حتى نهاية العام الجاري 2018.

وأفاد نوفاك أن روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر مشارك مع منظمة أوبك في اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 0.6 مليون برميل يومياً، تعتزم توقيع اتفاق مع أوبك حيال مستويات الإنتاج، إلا أن ذلك الأمر سيتم مناقشته خلال اجتماع منظمة أوبك المقبل مع حلفائها في 20 من كانون الأول/ديسمبر المقبل، الأمر الذي جاء ذلك مخالفاً للتقرير التي تطرقت مؤخراً لعزم أوبك وحلفائها خفض الإنتاج بواقع 1.4 مليون برميل يومياً.

وفي سياق أخر، نوه أيضا رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول يوم الاثنين الماضي لكون قيام المنتجين الرئيسين بخفض إنتاج النفط قد يكون له أثار سلبية على الأسواق، داعياً بذلك المنتجين بأن يتحلوا بالقرارات السليمة في هذه الأيام الصعبة، ومضيفاً أن إعفاءات الولايات المتحدة لصادرات إيران النفطية التي فاقت توقعات الأسواق وارتفاع النفطي الصخري الأمريكي أدى لانخفاض الأسعار.

ويذكر أن وزير الاقتصاد الروسي أعرب يوم الخميس الماضي عن كون أسعار النفط قد تنخفض أكثر من ذلك على المدى القصير مع أفادته بأن الأوضاع قد تبدوا أكثر استقراراً في المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أن انخفاض الأسعار يرجع إلى هدوء المخاوف حيال حدوث نقص بالمعروض النفطي وتوقع حدوث تخمة خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تباطؤ الطلب وقرب انقضاء اتفاق أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارجها لخفض الإنتاج.

هذا وقد أفادت بيانات وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق من الشهر الجاري ارتفاع الإنتاج الروسي من النفط للأعلى له في ثلاثة عقود من الزمان خلال الشهر الماضي إلى مستويات 11.41 مليون برميل يومياً، وجاء ذلك قبل أن نشهد أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية مؤخراً ارتفاع الإنتاج الأمريكي من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً الأعلى له على الإطلاق.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط تعد حالياً بصدد أطول مسيرات خسائر أسبوعية منذ الربع الثالث من عام 2016 عقب تراجعها الأسبوع الماضي للأسبوع السادس على التوالي وسط تشكك الأسواق في قدرة أوبك على احتواء والحد من فائض العروض النفطي بالتزامن مع تنامي القلق حيال مستويات الطلب عقب تباطؤ وتيرة نمو كبرى الاقتصاديات العالمية مؤخراً وارتفاع مستويات الإنتاج العالمي للنفط لمستويات قياسية.

ويعد أيضا قيام أمريكا بتقديم إعفاءات من عقوباتها الاقتصادية المفروضة على إيران لأكبر مستوردي النفط الإيراني بالإضافة لقوة الدولار مؤخراً من ضمن العمل التي تثقل على أداء الأسعار، ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر يوم الجمعة الماضية، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 2 منصة إلى إجمالي 888 منصة لتعكس أعلى مستوى للمنصات منذ آذار/مارس من عام 2015.