شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يغلق على انخفاض جديد - تحليل صباحي - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض مؤشرالسوق الأول الكويتي (BKP) بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.34% بما يعادل -18.00 نقطة ، ليتخطى السهم دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية ، ليعرض نفسه لضغطه السلبي من جديد ، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 5306.93 ، ليستهدف مستوى الدعم 5235.24 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5235.24 ومستوى المقاومة 5306.93 .