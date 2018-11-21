شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه في آخر جلساته ، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -55.19 نقطة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 ، طيلة ثبات المقاومة 7600.05 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7677.95 .