شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) انخفاضه في آخر جلساته ، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.73% بما يعادل -55.19 نقطة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7407.27 ، طيلة ثبات المقاومة 7600.05 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7407.27 ومستوى المقاومة 7677.95 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 28
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 148
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عدد أسهم الشركات الثابتة 10
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عدد أسهم الشركات المتداولة 186
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