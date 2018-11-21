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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) على ارتفاع بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليهاجم مستوى المقاومة 29.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 36.80 إلى 22.20) ، مع ارتفاع كبير في أحجام التداول ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 29.50 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 31.22 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.78 ومستوى المقاومة 31.22 .
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