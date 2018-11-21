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شكرا لقرائتكم خبر عن ايفا يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) بآخر جلساته ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.14% بما يعادل 0.40 نقطة ، وذلك في ظل استقرار تداولاته أعلى مستوى الدعم 34.50 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى الطويل (من 57.00 إلى 20.60) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 34.50 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 38.80 استعداداً لمهاجمته .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 34.50 ومستوى المقاومة 38.80 .
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