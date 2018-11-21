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شكرا لقرائتكم خبر عن زين ينخفض بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN ) على انخفاض بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تداولاته بنطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة على المدى القصير ، ليتخطى السهم بهذا الانخفاض دعم متوسطه المتحرك ا لبسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليعرض نفسه من جديد لضغطه السلبي ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.30% بما يعادل -6.00 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 449.00 ، طيلة ثبات المقاومة 470.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 449.00 ومستوى المقاومة 470.00 .
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