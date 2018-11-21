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شكرا لقرائتكم خبر عن المال يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الكويتية للمال (ALMAL) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وياتي هذا الإغلاق وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 21.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.33 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.00 ومستوى المقاومة 26.00 .
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