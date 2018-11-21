شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الكويت الوطني (NBK) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند السهم لدعم المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، في محاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، بهدف مهاجمة مستوى المقاومة المحوري 837.00 ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 837.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 860.69 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 809.00 ومستوى المقاومة 843.00 .