شكرا لقرائتكم خبر عن صناعات يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (NIND) في آخر جلساته ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة 159.10 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 135.00 إلى 174.00) ، بالتزامن مع ملامسته لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.63% بما يعادل -1.00 نقطة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 159.10 ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 154.50 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 154.50 ومستوى المقاومة 160.00 .