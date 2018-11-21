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شكرا لقرائتكم خبر عن أجيلتي يكسر دعم قناة سعريه صاعدة – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أجيليتي للمخازن العمومية (AGLTY) بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليكسر دعم تلك القناة السعريه الصاعدة على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -1.10% بما يعادل -9.00 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 823.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 780.65 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 780.65 ومستوى المقاومة 823.00 .
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