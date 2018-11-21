شكرا لقرائتكم خبر عن ميزان القابضة يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم شركة ميزان القابضة (MEZZAN) الانخفاض بآخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -6.20% بما يعادل -37.00 نقطة ، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 612.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 518.38 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 518.38 ومستوى المقاومة 612.00 .