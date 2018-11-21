شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي - 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 0.02 ريال ، في ظل استقرار تداولاته أدنى مستوى المقاومة 21.03 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 17.00 إلى 23.52) ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم التالي عند 20.26 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أدنى مستوى 21.03 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.26 ومستوى المقاومة 21.24 .