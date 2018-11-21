شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة بنوك إماراتية تشارك في إصدار صكوك لـ"صناعات" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فوّضت الشركة القابضة العامة "صناعات" الإماراتية كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي جروب وبنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط بدءا من يوم الخميس المقبل.

وتعقد "صناعات"تلك الاجتماعات لترتيب إصدار صكوك بالدولار لأجل من 5 إلى 7 سنوات بعائد ثابت في إطار برنامج بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب وكالة رويترز.

وكشفت البيانات المالية لشركة "صناعات" المملوكة لحكومة أبوظبي في وقت سابق عن ارتفاع أرباحها التشغيلية بنسبة 16% إلى 2.1 مليار درهم خلال العام الماضي وذلك قبل احتساب الضرائب والرسوم والإهلاك.

وتدير "صناعات"، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في دولة الإمارات، مجموعة من الأصول الصناعية المملوكة لحكومة أبوظبي.

وتنشط "صناعات" حالياً في أربعة قطاعات تشمل المعادن وخدمات النفط والغاز ومواد الإنشاء والبناء وإنتاج المأكولات والمشروبات.

وتضم محفظة "صناعات" نخبة من الشركات وهي: شركة الإمارات لصناعات الحديد (حديد الإمارات)، وشركة الإنشاءات البترولية الوطنية، وشركة "أركان لمواد البناء" المدرجة بسوق أبوظبي المالي، وشركة دبي للكابلات الخصوصية المحدودة "دوكاب"، ومجموعة "أغذية" المدرجة بسوق أبوظبي المالي.