شكرا لقرائتكم خبر عن 12 منفذا لرد الضريبة المضافة للسائحين بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة "بلانيت" المكلفة من قبل الدولة بالإمارات بمهمة تسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة للسياح، عن تخصيص 12 منفذا ضمن المرحلة الأولى لرد تلك الضريبة والتي تشمل مطارات أبوظبي ودبي والشارقة.

وتشمل تلك المنافذ حالياً 7 منافذ لرد الضريبة في مطار دبي، و3 منافذ في مطار أبوظبي، إضافة إلى منفذين في مطار الشارقة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأكدت "بلانيت"إعدادها خططا لمواجهة أي ضغوط ناتجة عن زيادة الإقبال على استرداد الضريبة، مثل وجود زيادة بعدد الرحلات الجوية أو مواسم الإقبال السياحي والسفر.

وبدأت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية في رد الضريبة للسياح المؤهلين لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على مشترياتهم في 18 من نوفمبر الجاري.

وسيتم تشغيل النظام ليشمل جميع المطارات والمنافذ البرية والبحرية بالدولة منتصف شهر ديسمبر المقبل وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

ومن المقرر أن يبلغ عدد المحلات التجارية المرتبطة إلكترونياً بالنظام مع بدء التطبيق أكثر من 4000 محل منتشرة في كل أنحاء الدولة.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الإماراتي قرر في وقت سابق أن يتم تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة والتي تبلغ نسبتها 5%من قيمة المشتريات الخاضعة للضريبة للسياح، بالتعاون مع مؤسسة متخصصة بخدمات رد الضريبة، وذلك ابتداء من أكتوبر من العام الحالي، وذلك بعد إتمام الإجراءات بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية.

كما يشار إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدأ بالإمارات مطلع عام 2018 وبنسبة 5%.