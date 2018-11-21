شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتوقع نمو استثماراتها بـ 20% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أشار الوزير إلى أن الدولة تتمتع بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط.

وبين في تصريحات خلال افتتاحه أسبوع تنمية التجارة العالمي أن التجارة الخارجية للدولة سجلت خلال العام الماضي حوالي 1.612 تريليون درهم.

وأوضح أن تلك التجارة تضمنت تجارة المناطق الحرة والتي تقدر بنحو 979 مليار درهم للواردات وتقدر بنحو 443 مليار درهم لإعادة التصدير.

وأضاف أن صادرات الإمارات غير النفطية نمت بشكل كبير عن نفس العام لتناهز قيمتها 190 مليار درهم مقارنة بـ 60 مليار درهم قبل 10 أعوام ماضية.

وأشار إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو 13% من إجمالي إعادة التصدير العالمية في عام 2017.

وتوقع تقرير سابق صادر عن البنك الدولي في مطلع أكتوبر الماضي أن يشهد اقتصاد الإمارات نموا بنسبة 2.5% هذا العام وبنحو 2.9% في العام المقبل مع تحسن بمستويات الثقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى المحفزات المالية.

كما توقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الماضي أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 2.9% خلال العام الجاري، مرجحا أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.7% في عام 2019.

وكشفت دراسة سابقة أعدتها شركة أميركان إكسبريس الشرق الأوسط، عن تصدر دولة الإمارات عربياً في معدلات نمو الاستثمار خلال العام الحالي.