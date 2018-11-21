شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودي يوافق على سداد تسجيل العقود الإيجارية إلكترونيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه يوم الثلاثاء على قيام وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وتضمن القرار أن تقوم الوزارة من خلال شبكة "إيجار" بتحفيز أطراف عقود الإيجار على أن يكون سداد أجرة العقارات شهريا، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما نص القرار على أن تقوم الوزارة بإجراء معاملة مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار من حيث سداد رسوم خدمة السداد الإلكتروني معاملة مدفوعات الجهات الحكومية الأخرى لهذه الخدمة.

وأطلق برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان السعودية في يوليو الماضي خاصية السداد الإلكتروني عبر خدمة "سداد".

وهذه الخدمة التي يتم تقديمها من خلال "الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار" توفر خاصية الدفع الإلكتروني من خلال خدمة "سداد"، لتغني طرفي العقد (مؤجر ومستأجر) عن التعاملات النقدية، التي كانت تتم عن طريق الوسيط العقاري المعتمد.

وقررت وزارة العدل السعودية في يوليو الماضي اعتبار عقد الإيجار السكني الموحد في المملكة سندًا تنفيذيًّا في محاكم التنفيذ، يتم إصدار أمر تنفيذي بناءً عليه.

وبذلك يمنح "عقد الإيجار السكني" صاحبه حق التقدم إلى محكمة التنفيذ مباشرة في إجراءات إلكترونية سلسة وواضحة.

وكانت وزارتا "الإسكان" و"العدل" قد أطلقتا في وقت سابق بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية شبكة إيجار الإلكترونية، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كالعقد الموحد، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتسجيل عقد الإيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المكتسب لقوة السند التنفيذي.