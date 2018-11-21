شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح: "وعد الشمال" يتضمن مشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن مشروع وعد الشمال هو مشروع تنموي غير مسبوق وتحدي المشروع يماثل تحدي استخراج النفط قبل 90 عاما.

وأشار الفالح إلى أن العاهل السعودي الملك سلمان سيقوم بوضع حجر الأساس لمشروع وعد الشمال بتكلفة 85 مليار ريال يوم الخميس المقبل، مبينا أن المشروع يتضمن صناعات تعدينية ومشاريع للطاقة والخدمات اللوجستية، بحسب العربية نت.

ومن المتوقع أن يوفر مشروع وعد الشمال الاقتصادي 10 آلاف وظيفة عند افتتاحه.

وقام خادم الحرمين الخميس قبل الماضي بتدشين عدد من المشاريع التنموية بمنطقة حائل، بقيمة إجمالية تتخطى سبعة مليارات ريال، في قطاعات عدة، شملت التعليم والصحة والطاقة، والبلديات.

ويأتي ذلك بعد أن قام خادم الحرمين الشريفين خلال زيارته بمنطقة القصيم الأسبوع قبل الماضي بافتتاح وتدشين ووضع حجر الأساس لأكثر من 600 مشروع بالمنطقة تشمل جوانب تنموية وتعليمة وإسكان وطرق وبيئة ومياه وكهرباء ومياه وخدمات عامة إلى جانب مشاريع اقتصادية حكومية بتكلفة إجمالية تتجاوز 16 مليار ريال.