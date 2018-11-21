شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أسبوعين متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للخامسة في ثمانية جلسات من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.02% لتتداول حالياً عند 1,221.00$ للأونصة موضحة توالي ارتدادها من الأعلى لها في أسبوعين مقارنة مع الافتتاحية عند 1,221.20$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 96.83 موضحة توالي استأنف ارتداده من الأعلى له منذ مطلع 2017 مقارنة بالافتتاحية عند 96.84.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.2% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,652 ألف طلب مقابل 1,676 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 98.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري عند 98.3 ومقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.9% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون واحدة في أيلول/سبتمبر، وأظهر المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%.