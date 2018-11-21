شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى له في أسبوع أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 14 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 0.7228 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7214 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7233، بينما حقق الأدنى له في أسبوع عند 0.7203.

هذا قد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشر القائدة والتي أظهرت ارتفاعاً 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر الماضي، ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الذي عقد في السادس من هذا الشهر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند 1.50% للاجتماع الخامس والعشرين على التوالي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع الجاري خطاب محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي تحت عنوان "الثقة والازدهار" في العشاء السنوي للجنة التنمية الاقتصادية لاستراليا في ملبورن والذي نوه من خلاله أنه من المرجح أن يتم رفع الفائدة في وقت ما إذا ما نما الاقتصاد كما هو متوقع، موضحة أنه سوف يتم الحفاظ على السياسة الحالية لحين أشعار أخر.

وأفاد لوي أن البنك المركزي الاسترالي يراقب عن كثب تراجع أسعار المنازل، موضحاً أن الأسعار تراجعت من جراء عمليات جني أرباح موسع في كل من مدينة سيدني ومدينة ملبورن، مضيفاً أنه هناك صورة إيجابية للاقتصاد الكلي لاستراليا وأن بلاده تقترب من التوظيف الكامل على الرغم من تراجع الأجور الحقيقة لكل ساعة خلال الستة أعوام الماضية.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 2.2% مقابل ارتفاع 0.7% في أيلول/سبتمبر، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 17 من هذا الشهر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 10 من الشهر الجاري تراجعاً بواقع 24 ألف طلب إلى 1,652 ألف طلب مقابل 1,676 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وصولاً للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تعكس اتساعاً إلى 98.4 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الجاري عند 98.3 ومقابل 98.6 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح ارتفاعاً 0.9% إلى 5.20 مليون واحدة مقابل تراجع 3.4% عند 5.15 مليون واحدة في أيلول/سبتمبر، وأظهر المؤشرات القائدة تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.5%.