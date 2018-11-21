شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT بمشاركة 500 شركة.. الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق الدورة 22 من معرض القاهرة الدولى للاتصالات Cairo ICT، يوم الأحد المقبل فى الفترة من 25 إلى 28 نوفمبر بمركز مصر، للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.

وحظى المعرض على مدار 5 سنوات الماضية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما افتتحه الرئيس خلال 4 سنوات الماضية وأطلق خلاله العديد من المبادرات لتدريب الشباب وانشاء المناطق التكنولوجية ونشر الإبداع وريادة الأعمال ومبادرة تصنيع وتصميم الاليكترونيات.

ويتضمن المعرض نحو 8 معارض إضافية لأول مرة ومنهم معرض تكنولوجيا الأمن والسلامة وساحة الابتكار والشمول المالى والمدن الذكية وتكنولوجيا النقل والمواصلات والتعليم بالإضافة إلى الجناح الحكومى.