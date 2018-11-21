شكرا لقرائتكم الإمارات تأمل بحل مسألة الرسوم الأميركية على الألومنيوم والصلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - رويترز | منذ 3 ساعات في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 23:01

أكد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري أمس أنه لا ينبغي أن تُفرض على بلاده رسوم جمركية أميركية على الألومنيوم والصلب، لأن الميزان التجاري يميل إلى مصلحة الولايات المتحدة. وقال المنصوري للصحافيين على هامش مناسبة في أبوظبي: «آمل بأن نحل المسألة العام المقبل، وسنواصل توضيح موقفنا». وأضاف أن وزير التجارة الأميركي ويلبور روس وعد بالنظر في المسألة.



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