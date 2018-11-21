شكرا لقرائتكم «بيتكوين» دون 4500 دولار وتخسر 30 في المئة خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن - رويترز | منذ 3 ساعات في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 22:45

انخفضت عملة «بيتكوين» أكثر من 7.5 في المئة أمس إلى ما يقل عن 4500 دولار، لتخسر أشهر عملة مشفرة في العالم نحو ثلث قيمتها خلال أسبوع، مع تزايد عمليات بيع العملات الرقمية على نطاق واسع. وجرى تداول «بيتكوين» عند 4354.20 دولار، وهو أدنى مستوياتها في بورصة «بتستامب» منذ تشرين الأول

(أكتوبر) 2017.

ونزل اليورو من أعلى مستوى في أسبوعين أمس، متأثراً بموجة البيع في أسواق الأسهم الأوروبية والقلق في شأن المصارف الإيطالية. وفي وقت سابق، تسببت تصريحات حذرة أدلى بها مسؤولون في مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي عن آفاق الاقتصاد العالمي وبيانات أميركية ضعيفة وخسائر «وول ستريت»، في هبوط الدولار ودعمت العملة الموحدة.



ولكن اليورو تخلى عن مكاسبه مع تراجع الأسهم الأوروبية وهبوط أسهم المصارف الإيطالية إلى أقل مستوى في عامين، وتجدد بيع السندات الإيطالية وسط مواجهة مستمرة مع الاتحاد الأوروبي بسبب خطط موازنة إيطاليا.

وتراجع اليورو 0.2 في المئة إلى 1.1429 دولار، بعدما بلغ في وقت سابق أعلى مستوى في أسبوعين عند 1.1472 دولار.

وفي ظل تنامي قلق المستثمرين، زاد الين 0.2 في المئة إلى 112.33 ين للدولار، وكسب الفرنك السويسري 0.3 في المئة مقابل اليورو الذي سجل 1.1344 فرنك لليورو. وزاد مؤشر الدولار 0.1 في المئة إلى 96.290، صعوداً من أقل مستوى في أسبوعين.

ونزل المؤشر 0.5 في المئة الأسبوع الماضي مسجلاً أكبر هبوط أسبوعي منذ أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، مع قلق المستثمرين من تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وجرى تداول الدولار الأسترالي منخفضاً عند 0.7289 دولار، متأثراً بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني.