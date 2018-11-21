شكرا لقرائتكم 10 بلايين ريال خسرتها الأسهم القطرية أمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 3 ساعات في 21 نوفمبر 2018 - اخر تحديث في 20 نوفمبر 2018 / 23:41

سجلت 58 في المئة من الأسهم القطرية نهاية تعاملات أمس تراجعاً في أسعارها عند المقارنة بأسعارها اول من أمس ما يعادل 23 شركة من أصل 40 شركة جرى تداول أسهمها أمس، بينما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة، واستقر اسهم 5 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 579 بليون ريال بخسارة 10 بلايين ريال نستبها 1.64 في المئة.



أما عن الإجماليات، فنجد تراجعا ملحوظا في معدلات الأداء، اذ هبطت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 45 في المئة الى 196 بليون ريال في مقابل 356 مليون ريال لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 29 في المئة الى 4.9 مليون سهم، في مقابل 6.9 مليون سهم لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة بنسبة 42 في المئة الى 3879 صفقة في مقابل 6648 صفقة.

وعاود المؤشر العام للبورصة تراجعه بنسبة 1.25 في المئة تعادل 130.24 نقطة هبوطاً الى 10268.07 نقطة في مقابل 10398.31 نقطة اول من أمس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 20.47 في المئة.

وطاول الهبوط كل مؤشرات قطاعات البورصة القطرية، تصدرها مؤشر المصارف الذي سجل أكبر خسارة نسبتها 2.06 في المئة الى 3765 نقطة.

وسجل مؤشر جميع الاسهم ثاني أكبر خسارة نسبتها 1.40 في المئة الى 3049 نقطة، تلاه مؤشر العائد الاجمالي بخسارة نسبتها 1.25 في المئة.

وحقق مؤشر الاتصالات رابع أكبر خسارة نسبتها 1.20 في المئة الى 991 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بخسارة نسبتها 1.01 في المئة، وبلغت خسارة مؤشر العقارات 0.87 في المئة الى 2047 نقطة. وفقد مؤشر الخدمات0.40 في المئة من قيمته تعادل 827 نقطة هبوطا الى 6812 نقطة، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 0.33 في المئة.