8 آلاف فرصة عمل للسعوديين في "صياد"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبدالله السلمان - الأحساء

أكد مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي، أن الوزارة ماضية في تطبيق مشروع «صياد» الذي يستهدف توطين قطاع الصيد من خلال تحفيز الشباب السعودي للإبحار والصيد، وأنه لن يكون هناك تنازل عن القرار حيث بدأ ليستمر، وتم اتخاذه مع ثماني جهات حكومية، وليست الوزارة هي المتفردة به.

وأوضح أن البرنامج سيتيح فرص عمل لقرابة 8 آلاف مواطن، ومنذ إعلان الوزارة بالتعاون مع مجلس الجمعيات التعاونية إطلاق المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي «صياد ربان مركب» الذي سينفذ في سلطنة عمان قريبا فقد التحق به أكثر من 1200 شاب سعودي خلال هذا الأسبوع فقط.

دعم المستثمرين

وقال الشيخي في الورشة التي عقدت في الأحساء أمس بالمزرعة المتكاملة التابعة للوزارة حول «الاستزراع السمكي التكاملي»، إن الوزارة تدعم المستثمر في هذا الجانب وتذلل الصعوبات أمامه، خاصة أن خطة الوزارة تستهدف إنتاج 100 ألف طن من الأسماك في 2020، و600 ألف طن في 2030. وحول ما تم توقيعه أخيرا مع جمهورية الصين لتصدير الربيان إليها، أوضح أن إنتاج الربيان فائض عن الاستهلاك في السعودية، و»لذلك قررنا تصديره للصين، إذ ننتج 60 ألف طن سنويا من المزارع، و8 آلاف من المصائد البحرية، واحتياج السوق لا يتجاوز 10آلاف طن».

وخلال الورشة تم الإعلان عن إنشاء مرفأ للصيادين في ميناء العقير شرق الأحساء، واستحداث مزرعة للأسماك في المزرعة الإرشادية المتكاملة بالأحساء.