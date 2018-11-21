الإسكان توفر 13606 وحدات في 5 مدن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أطلقت وزارة الإسكان ممثلة ببرنامج «سكني» 8 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، توفر 13606 وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء متنوعة ما بين (شقق، فلل، تاون هاوس)، في 5 مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والشرقية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أنه تم إطلاق ثلاثة مشاريع سكنية جديدة في مدينة الرياض هي «سهيل الرياض» و»نبض قيران» و»شمس الديار»، ومشروع «جوهرة الرصيفة» في مكة المكرمة، ومشروعين في المدينة المنورة «درة المدينة 2» و»الجوار»، ومشروع «بساتين القصيم» في مدينة بريدة، ومشروع «واحة مدى» في مدينة الدمام.

وأشارت إلى أن جميع المشاريع التابعة لوزارة الإسكان تحظى بتكامل البنية التحتية من مياه وكهرباء، وأرصفة وإنارة، وصرف صحي، كما أنها تمتاز بوجود المساجد والمرافق العامة من مسطحات خضراء وحدائق، وتخصيص مواقع للجهات الحكومية الخدمية لإنشاء المراكز الصحية والمدارس والمراكز الأخرى بحسب متطلبات كل مشروع.

ووصل إجمالي عدد المشاريع التي تم إطلاقها بالشراكة مع القطاع الخاص إلى 65 مشروعا توفر أكثر من 102 ألف وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة.

8 مشاريع

الرياض:

- سهيل الرياض

• يوفر 3814 وحدة تحت الإنشاء (تاون هاوس، فيلا، شقق)• مساحة إجمالية للمشروع 1.720.430 م2

• أسعار الوحدات تبدأ من 404 آلاف ريال

- نبض قيران

• يوفر 4358 وحدة تحت الإنشاء (تاون هاوس، شقق)

• مساحة إجمالية للمشروع 1.294.770 م2

• أسعار الوحدات تبدأ من 282 ألف ريال

- شمس الديار

• يوفر 503 وحدات سكنية من نوع فيلا وتاون هاوس

• يقام على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض

• مساحة إجمالية تتجاوز 343 ألف متر مربع

أسعار الوحدات تبدأ من 568 ألف ريال

الدمام:

- واحة مدى

• يوفر 282 شقة سكنية

• مساحة تتجاوز 21 ألف متر مربع

• أسعار الوحدة تبدأ من 286 ألف ريال

مكة المكرمة:

- جوهرة الرصيفة

• يوفر 1035 وحدة تحت الإنشاء من نوع شقق

• مساحة إجمالية للمشروع 87.662 م2

• أسعار الوحدات تبدأ من 311 ألف ريال

المدينة المنورة:

- درة المدينة 2

• يوفر 1877 وحدة تحت الإنشاء من نوع شقق

• مساحة إجمالية للمشروع 515.000 م2

• أسعار الوحدات تبدأ من 298 ألف ريال

- الجوار

• يوفر 1659 وحدة سكنية من نوع شقق

• مساحة إجمالية تبلغ 350.737 م2

• أسعار الوحدات تبدأ من 326 ألف ريال

القصيم:

- بساتين القصيم

• يوفر 78 وحدة جاهزة من نوع فيلا

• مساحة إجمالية للمشروع 86.240 م2

• أسعار مناسبة تبدأ من 650 ألف ريال