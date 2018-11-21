شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يتراجع مرة أخرى -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بقوة خلال جلسة أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 4990 نقطة، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس والاثنين، ليعود بذلك مرة أخرى أسفل مستوى المقاومة 5030 نقطة، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يبدا المؤشر في عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 4850 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 5100 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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