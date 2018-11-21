شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل المؤشر في الارتفاع لمستوى المقاومة القوي عند 2860 نقطة، حيث اغلق أمس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 2750 نقطة، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2760 نقطة، مما يشير الى تنامي القوى البيعية خلال الجلسة، كما تراجع المؤشر مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض خلال الأيام القادمة للوصول لمستوى الدعم التالي عند 2710 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر أسفل مستوى 2790 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.



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