شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الاثنين -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاثنين الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10268 نقطة، ليعود بذلك مرة أخرى أسفل مستوى المقاومة 10300 نقطة، في ظل تراجع قيمة التداول مقارنة بجلسة الاثنين الماضي، كما تراجع المؤشر مرة أخرى داخل القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما قد يمنح المؤشر الاذن بالهبوط لمستويات اقل قد تصل الى 10000 نقطة كمستوى اول، شرط ثبات المؤشر أسفل مستوى 10500 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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