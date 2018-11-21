شكرا لقرائتكم خبر عن شركة اشراق العقارية (ESHRAQ) الأنظار تتجه لأسفل -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال أداء السهم سلبي في الاجل القصير، حيث اغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 0.593 درهم، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 0.60 درهم، وبالتزامن مع استمرار الميل الهابط على المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يواصل تراجعه لمستوى الدعم 0.53 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.63 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.57 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.60 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط