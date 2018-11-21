شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 14.48 درهم، وذلك بعدما اقترب من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 14.90 ريال، وهو المستوى الذي لم يستطع السهم تجاوزه منذ شهر أغسطس الماضي، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 13.80 درهم كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 15 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.19 درهم وبين مستوى المقاومة هو 14.69 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط