شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الإمارات للإتصالات (ETISALAT) ينخفض بشكل كبير -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل كبير نهاية تداولات أمس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 16.92 درهم، وذلك بعدما فشل السهم في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 17.40 ريال، ليقترب بذلك من مستوى الدعم الهام عند 16.85 درهم، في ظل ظهور ضغوط بيعية على مؤشر القوة النسبية، وهو ما ينذر بإمكانية وصول السهم لمستوى الدعم 16.35 درهم، وذلك في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 16.85 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 16.80 درهم وبين مستوى المقاومة هو 17 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط