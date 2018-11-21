شكرا لقرائتكم خبر عن ادنوك للتوزيع (ADNOCDIST) ينخفض لثاني جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 2.35 درهم، ليخسر بذلك مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، وذلك بعدما فشل السهم في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 2.40 درهم، وفي الوقت الذي يتداول فيه مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من عمليات جني الأرباح للوصول لمستوى الدعم 2.25 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.43 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 2.38 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط