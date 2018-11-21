شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة العقارية (RAKPROP) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 21-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، حيث اغلق منخفضا عند مستوى 0.543 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما يشير الى تنامي القوى البيعية والتي من الممكن ان تهبط بالسهم لأسفل لمستوى الدعم 0.53 درهم كمستوى اول ثم 0.45 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 0.57 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.53 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.56 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط